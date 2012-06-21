Жителі Північної півкулі Землі зможуть спостерігати за Меркурієм рано вранці в проміжку з 12 по 14 листопада.

Яскрава Венера сяє вранці на сході перед сходом Сонця. Нижче і лівіше від неї можна побачити Меркурій! У листопаді перед світанком він доступний для спостереження над східним горизонтом, а Венера і Місяць служать хорошими орієнтирами для його пошуку.

Астрономи називають Меркурій невловимою планетою, так як він майже завжди ховається в променях Сонця і його важко побачити з небосхилу Землі. «Щасливчик!» – називають астрономи того, кому вдалося побачити Меркурій. Настав час спробувати «зловити» невловиму планету і стати успішнішим!

У листопаді всім жителям північної півкулі Землі надається можливість побачити вранці першу планету від Сонця – Меркурій! Його ранкова видимість триватиме з 4 по 24 листопада, а кращий час для спостереження: 12-14 листопада. У ці дні тривалість видимості Меркурія в середніх широтах складе майже 1,5 години (!) – це унікальна можливість знайти його на ранковому небі. Яскрава ранкова «зірка» Венера і тонкий серп Місяця послужать хорошими орієнтирами для пошуку Меркурія на передсвітанковому небі у ці числа.

Меркурій з’явиться над східним горизонтом після 6 години ранку, щоб його побачити, необхідно подумки провести лінію від Венери до Сонця, яке сходить, пояснили експерти. Найкращим часом для спостереження вважається 7 година ранку. Удачі!

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»