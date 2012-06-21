Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 30 березня відбулася онлайн-нарада щодо механізмів, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами у період пандемії.

«Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом», — зазначив Денис Шмигаль.

У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Під час наради Прем’єр-міністр доручив Міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитись до подібної роботи, і брати активну участь в розробленні й тестуванні таких механізмів.

Крім того, учасники наради обговорили питання записів на вакцинацію та у лист очікування на вакцинацію від COVID-19.