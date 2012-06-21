Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.

Він зазначив, що Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я працюють над цифровими інструментами, які спростять процес вакцинації для українців.

"Ми хочемо, щоб кожен українець отримав зручний доступ до вакцинації від коронавірусу, зміг легко записатися, бути в курсі планів країни, а також коли і як він буде вакцинований. Мова йде про ефективне керування очікуваннями громадян", - написав Федоров.

За його словами, у відомстві планують зробити запис в чергу на вакцинацію проти COVID-19 через "Дію" максимально зручною — у декілька кліків. На базі системи eHealth буде формуватися база громадян, які хочуть вакцинуватися. На підставі записів у "Дії" відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти та направляти чергу. Все це буде підкріплюватися контакт-центром, який постійно комунікуватиме з громадянами.

Нагадаємо, що у межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Також у лютому очікується постачання вакцини компанії AstraZeneca. МОЗ розраховує, що буде поставлено майже 1 мільйон доз цієї вакцини.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет Міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.