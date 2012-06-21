У ТОВ «Кищенці», що в селі Добра Маньківського району на Черкащині, нещодавно відкрили сучасну доїльну залу типу «Карусель». Тут тепер можуть одночасно доїти 80 корів, застосовуючи новітні технології. Це сільгосппідприємство — один з лідерів молочної галузі країни. Воно серед найкращих господарств в Асоціації виробників молока. Підприємство динамічно розвивається, впроваджує сучасні технології, дбає про якість продукції. Нині в тваринницькому комплексі утримують 1100 голів дійного стада. Середній надій від корови за день — 26 літрів. У планах засновника та директора ТОВ «Кищенці» Корнеліса Хузінхи — протягом найближчих трьох років збільшити поголів’я корів до 3,5 тисячі.

Запрацював на базі господарства і нововідкритий навчальний центр Dairy Center Kischenzi, який у співпраці з Асоціацією виробників молока стане майданчиком для навчання та перепідготовки спеціалістів для галузі молочного скотарства.

Крім молочних ферм, компанія розвиває виробництво овочів. Їх вирощують тут на крапельному зрошуванні, реалізовують у супермаркетах упродовж усього року. Для цього створили чималі потужності для зберігання. Приміром, сховище для зберігання цибулі вміщує 10 тисяч тонн продукції. У господарстві дозріває урожай моркви та капусти.

Сам керівник і засновник підприємства Корнеліс Хузінха переїхав на Черкащину разом з родиною ще років 16 тому. Громадянин Нідерландів, очоливши черкаське сільгосппідприємство, оволодів і мовою людей, серед яких живе. Напівжартома стверджує, що він стовідсотковий українець, лишень з нідерландським паспортом. Ще на початку нового тисячоліття, коли делегація фермерів із Західної Європи вподобала родючі маньківські чорноземи й домоглася дозволу займатися в Україні сільським господарством, сюди запросили Корнеліса Хузінху, або Кейса, як звуть його селяни. Пострадянські реалії не стали для фермера чимось незвіданим, адже встиг попрацювати і в Росії.

Звичайно, привабили родючі українські чорноземи, про які знає весь світ. Однак хотілося показати, на що здатен і він, адже родюча земля — ще далеко не все. Успіх агропідприємства залежить і від правильного менеджменту, і від агрономії, і від погодних умов. Залучивши грамотних фахівців, керівник і сам грамотно господарює, намагаючись бути весь час на вістрі проблем, які щодня висуває життя. Підприємство не обмежилося орендою землі в самих Кищенцях — обробляє поля у Маньківці, Дзендзелівці, Кутах, Добрій, у селах сусіднього Жашківського району. На підприємстві застосовують найсучасніші агротехнічні технології, функціонує новітня техніка вартістю сотні тисяч євро. Сприяє високій віддачі працівників погодинна оплата праці — скільки заробив, стільки й одержиш. Селяни вже давно звикли до такого європейського підходу. Цінують, що заробітна плата тут вища, ніж в інших господарствах. Для всіх організовано гаряче харчування. Інвестор добре розуміє потреби не лише власні, а й місцевих жителів. Кошти, які підприємство спрямовує на розвиток місцевої інфраструктури, становлять нині сотні тисяч і навіть мільйони гривень. Це й ремонт доріг, і будівництво водогону, й підведення газу, і чимало іншого. Десята частина бюджету всього Маньківського району поповнюється саме завдяки відрахуванням компанії, яку очолює Корнеліс Хузінха. Попри певні складнощі, які доводиться переборювати, він за всі роки не тільки не розчарувався в Україні, а й пов’язує з нашою країною своє майбутнє. І закликає співвітчизників не боятися працювати тут й інвестувати в Україну.