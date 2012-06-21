Новий безпечний конфайнмент (НБК), що встановлений над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, був переданий Україні для подальшого введення його в експлуатацію.
У церемонії передачі взяв участь Президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я хочу подякувати нашим героям, ліквідаторам аварії, українцям, донорам, західним партнерам, які зробили великий внесок. Дякуємо від українського народу! Сьогодні символічний день у багатьох сенсах. Сьогодні ми отримуємо ключі від споруди, яка була збудована спільними зусиллями десятків країн світу для захисту всієї планети і людства від радіаційного забруднення. Це світова проблема, яка не має кордонів", - сказав Зеленський.
На його думку, об'єднані зусилля світової спільноти здатні впоратися з викликами планетарного масштабу.
"Такими, як, наприклад, зміна клімату чи гібридна війна. Вірю, що ефективні інструменти спільного вирішення цих проблем будуть знайдені найближчим часом", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, новий безпечний конфайнмент був побудований із метою накриття об'єкта "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС. У листопаді 2016 року арка була насунута у проєктне положення.
Відповідно до контракту, успішне завершення пробної експлуатації НБК, яка тривала 72 години та закінчилася 25 квітня 2019 року, є початком гарантійного періоду (етап дослідно-промислової експлуатації), який триватиме один рік.
Після завершення процесу приймання-передачі об'єкта у цілому, ЧАЕС отримає ліцензію та перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".
Будівництво НБК фінансувалося з Чорнобильського фонду "Укриття", який було створено у 1997 році за рахунок внесків 45 країн-вкладників та донорів. Загальна вартість НБК - 1,5 млрд євро. Із них 1,41 млрд євро - міжнародна допомога, ще 105,9 млн євро - внесок України.
9 липня 2019 року в м. Київ відбулося заключне засідання Асамблеї вкладників фонду.
Конструкція була побудована компанією Novarka, консорціумом французьких будівельних компаній Vinci i Bouygues i субпідрядниками з усього світу, до складу яких входили і українські компанії.