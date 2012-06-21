25 червня у Колонній залі мерії розпочнеться IX Міжнародний конгрес україністів. Учасниками форуму будуть знані у світових колах вчені, які формують суспільну думку зарубіжжя, впливають на позитивне сприйняття нашої держави у світі. Це – близько 500 вітчизняних та зарубіжних учених-гуманітаріїв.
Пленарне засідання відбудеться у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36). Секційні засідання, конференції, круглі столи проходитимуть у конференц-залах та інших приміщеннях гуманітарних Інститутів НАН України (переважно за адресою: вул. Грушевського, 4) та в аудиторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка.