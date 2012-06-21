Держкомпанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» очікує збільшення добового транзиту природного газу територією України на 10% — до 300 мільйонів кубометрів через зупинку до кінця липня російського газопроводу «Північний потік» у зв’язку з ремонтними роботами. Про це інформує прес-служба компанії.
Так газотранспортна система України компенсує європейським споживачам зупинку російського газопроводу, коментує на своїй офіційній сторінці у Facebook НАК «Нафтогаз України». Компанія зазначає, що українська ГТС ніколи не зупиняла транзиту через ремонт чи техобслуговування і вже не вперше стабілізує ситуацію для споживачів ЄС. «Це непогана відповідь на запитання, чия ГТС надійніша, для учасників тристоронніх українсько-європейсько-російських переговорів, які тривають у Берліні й присвячені транзиту газу через Україну», — йдеться у дописі. Як повідомляє УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до ЄС рекордні за останні кілька років обсяги газу — 93 мільярди кубометрів.