Державний комітет телебачення і радіомовлення розпочав приймати заявки для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України «Українська книжка року».
На здобуття премії подають книжкові видання українською мовою, що вийшли в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніше, як за півроку до їх висунення.
Відповідно до Положення про щорічну премію Президента «Українська книжка року», затвердженого указом Президента від 16 грудня 2009 року №1058, заявку подає Держкомтелерадіо до 15 листопада 2018 року разом із виданням, вона має містити інформацію про видання, яке висувають на здобуття премії, автора (співавторів) виданого твору, видавництво або видавничу організацію, рік видання, наклад, обґрунтування висунення, анотацію.
Висунення видань на здобуття премії здійснюється з дотриманням законодавства про інтелектуальну власність. Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути довершені за змістом та видані на високому естетичному, художньому, поліграфічному рівні.
Заявку та видання (у двох примірниках) з поміткою «Щорічна премія Президента України «Українська книжка року» потрібно надсилати до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.
Контактний телефон: (044) 279-59-61, е-пошта: vadim@comin.gov.ua
Нагадаємо, що премію «Українська книжка року» присуджують у трьох номінаціях:
«За видатні досягнення у галузі художньої літератури» — книжковому виданню творів класичної або сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури;
«За вагомий внесок у розвиток українознавства» — книжковому виданню творів, які формують знання про Україну, її народ, історію, культуру, науку, довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картографічному виданню, виданню іншого твору україністики;
«За сприяння у вихованні підростаючого покоління» — книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для дошкільників, учнів чи студентів.