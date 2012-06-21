Видатний живописець згадував, що 14-річним пізнав принади продажної любові. Його перша дружина Ольга Хохлова народилась у Ніжині, її виховували в аристократичному дусі. Отож батька-дворянина шокувало те, що донька обрала кар’єру балерини.
Вперта дівчина стояла на своєму і навіть потрапила до балету Сергія Дягілєва, хоч танцювала в масовці. Однак у юної Ольги Хохлової була харизма, яка не лише привернула увагу розпещеного жіночою прихильністю Пікассо, а й спонукала вже 37-річного ловеласа вперше одружитися.
Шлюб протримався майже десять років, залишивши написані Пікассо портрети колишньої балерини та єдину в його житті законну дитину — сина Пауло. Удруге видатний художник одружився аж у 79 років. Це був не спалах кохання, а союз двох немолодих людей, які вирішили доживати віку разом.
Ольга Хохлова аж до смерті 1955 року офіційно залишалася дружиною художника, який навіть після фактичного розпаду родини полюбляв одягати подаровану дружиною сорочку-вишиванку. У серці великого митця жила любов до впертої й гордої аристократки з Ніжина, яка не змогла примиритися з постійними подружніми зрадами чоловіка-донжуана.