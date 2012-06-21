Українське морозиво нині постачається в понад 50 країн світу. Його знають і шанують в Ізраїлі, Чехії, Грузії, Болгарії, Литві тощо. За словами президента Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» Ігоря Бартковського, темпи зростання експорту цього товару за січень-травень 2018 року становили 123%. Також в Україні споживачі практично винятково віддають перевагу українському морозиву.
«Рівень споживання морозива в Україні ще залишається невисоким — 2,3 кг на особу щороку, проте, як у країнах ЄС він становить 12,9 кг на особу, а в США — понад 24 кг. Все це відбувається у нас через низьку купівельну спроможність людей», — зазначає експерт.