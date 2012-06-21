Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Уряд готує зміни до відомої Постанови КМУ №835 від 2015 року, згідно з якими українські компанії зобов’яжуть публікувати фінансову звітність. Це будуть, по суті, відкриті дані.

У новому проєкті постанови, який для громадського обговорення опублікувало на своєму сайті Міністерство цифрової трансформації, є перелік даних, за які несе відповідальність Держстат України і зазначається, що така фінансова звітність надається відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Цікаво, що цей закон діє вже третій рік, але підприємства та компанії неохоче надають свої дані.

Експерти зазначають, що за таку публікацію відповідальна Державна податкова служба України, а дані публікуватимуться на Єдиному порталі відкритих даних.

На думку аналітиків, це дасть змогу підвищити прозорість підписання різних угод підприємствами, а також зменшить ризики співробітництва з так званими компаніями-одноденками.