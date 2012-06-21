Компанії з України, які ведуть бізнес на території Естонії, об’єднаються в асоціацію. Про це повідомив керуючий партнер відомої юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Михайло Ілляшев під час прийому українських інвесторів та партнерів з нагоди офіційного візиту Президента Естонії Керсті Кальюлайд в Україну 23 травня 2018 року.
За його словами, асоціація об’єднає компанії, засновниками яких є українські інвестори, які ведуть господарську діяльність в Естонії.
«Асоціація надаватиме допомогу українському бізнесу у входженні на естонський ринок, - сказав Михайло Ілляшев. — Компанії-засновники планують провести установчі збори асоціації перед початком осіннього бізнес-сезону».
Нагадаємо, що громадяни України зареєстрували в Естонії найбільшу кількість компаній в рамках «Електронного громадянства» (e-Residency) — естонської урядової програми для зарубіжних онлайн-підприємців. За допомогою естонської цифрової ID-карти українські бізнесмени заснували вже більше 450 компаній, випередивши підприємців з Німеччини та Фінляндії. Картки електронного резидента в Естонії отримали понад 4200 українців.