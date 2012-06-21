Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Морські порти України залишаються одними із найдорожчих у світі. Про це свідчать висновки дослідження «Аудит економіки України», яке оприлюднено на сайті уряду.
Так, сума портових зборів для заходу судна типу кейпсайз (дуже крупні океанічні суховантажні судна) в морський порт «Південний» в 2,3 раза більше, ніж в найбільшому порту Європи – Роттердамі, а для заходу судна хендімакс (вантажне судно, велике, але менше за кейпсайз) в Миколаївський порт – в 4,1 раза більше, ніж в порту Констанца.
Звідси автори дослідження роблять висновок: регулювання в сфері морського транспорту залишається неефективним, ставки портових зборів завищені. Вони не сприяють розвитку портової інфраструктури, натомість знижують конкурентоспроможність вітчизняних експортерів, бо лягають на ціну експортованих товарів.
Крім того, використовуються вони нецільовим чином – надто велика їх частина спрямовується до бюджету. Протягом останніх п’яти років суми, що стягувалися з портів на користь держави втричі перевищували капітальні інвестиції у розвиток портів, що спричиняє подальше зношення портової та припортової інфраструктури, зазначається у дослідженні. Результатом є те, що за Індексом якості портової інфраструктури Світового економічного форуму українські порти мають лише 3,5 бала із семи (середній показник по ЄС – 4,8).
Принагідно зазначимо, що колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян за спробу знизити портові збори наразі зазнає кримінального переслідування нібито за завдання шкоди державі.