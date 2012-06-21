Розробка українського винахідника Сергія Лисіна — розумні окуляри, що рахують калорії, — здобула золоту медаль на Міжнародній виставці інновацій у Женеві «TheInternationalExhibitionofInventionsofGeneva». Це один з найбільших та найпрестижніших щорічних конкурсів у світі, в якому беруть участь розробники із 45 країн. Винахід Сергія став кращим з-понад тисячі проєктів.

Участь українських винахідників у Міжнародній виставці інновацій організувала Мала академія наук. «Цього року Україна вперше взяла участь у цьому конкурсі і одразу такі вражаючі результати! Наша молодь має великий потенціал, і МАН вбачає своїм обов’язком розкривати цей потенціал, вкладати в нього ресурси та розповідати світу про винаходи та дослідження школярів і студентів. Визнання і перемоги, які вони здобувають на міжнародних інтелектуальних змаганнях, надають їм впевненості і бажання продовжувати наукову та винахідницьку діяльність», — каже директор МАН Оксен Лісовий.

Свій винахід Сергій назвав Nutis. Розумні окуляри можуть порахувати калорійність страви за лічені секунди. Працюють в тандемі із мобільним додатком, де відображається, скільки енергії спожито і скільки витрачено. Достатньо лише вдягнути окуляри та подивитися на страву: картинка зафіксується та відправиться на сервер, де і порахується калорійність їжі, а інформація тут же з’явиться на екрані смартфона. «Користувач може контролювати свій денний раціон: кожний прийом їжі окуляри порахують, а в кінці дня додаток виставить «рахунок» спожитих за день калорій. Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет: додаток підкаже, які продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись», — пояснює Сергій.

Також Nutis має вбудований трекер, який слідкує за фізичною активністю,— ходьбою, бігом, тренуваннями. Таким чином система рахує не лише спожиті калорії, а й витрачені. Сергій каже, що користувач може надати доступ до свого додатка тренеру, аби той дистанційно контролював підопічного. Завдяки цій функції Nutis став особливо популярний під час локдауну. «В період карантину тренерам та дієтологам важко контролювати своїх клієнтів. Тут в пригоді стають розумні окуляри, які допомагають людині відстежувати свій раціон. За статистикою, лише 10% людей після першого місяця продовжують дотримуватися дієти — Nutis їх простимулює», — каже винахідник.

Розумні окуляри порахують не лише калорійність спожитої їжі, а й кількість випитої води. Адже контролювати водний баланс в організмі надзвичайно важливо для здоров’я. Сергій продумав функцію для ледачих: керувати системою можна голосом. А ще Nutis допомагає шукати рецепти страв.

Цікаво, що роботу над розумними окулярами Сергій розпочав ще у шкільні роки: спочатку це був проєкт для конкурсу Малої академії наук. Отримавши схвальні відгуки від досвідчених вчених, школяр вирішив вдосконалити Nutis та вивести його на ринок. Зараз Сергій навчається в Університеті Твенте в Нідерландах та активно вдосконалює та популяризує Nutis. Протестувати додаток може охочий: для цього потрібно заповнити спеціальну форму (https://forms.gle/VxS5mJWC4T5Dpmax5) або зв’язатися з автором розробки в соціальних мережах.

До слова, перемога Сергія — не єдиний здобуток України на Міжнародній виставці інновацій у Женеві. Срібну медаль на конкурсі здобув студент Київської політехніки Станіслав Скоробогатов за удосконалення електромобіля. Загалом у березні українські школярі та студенти здобули 26 нагород на міжнародних наукових конкурсах, 11 з яких — золоті медалі, повідомляє пресслужба МАН.