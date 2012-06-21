Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж чотирьох днів у місті Нови-Сад (Сербія) тривав чемпіонат світу з самбо, в якому брали участь молоді спортсмени віком до 18 років.
Успішно виступила команда збірної України, до складу якої входили представниці Сумщини — вони завоювали медалі різного гатунку в різних вагових категоріях.
Зокрема, уродженка Охтирки, а нині студентка-першокурсниця СумДУ Ярина Федорченко стала чемпіонкою світу у категорії 40 кілограмів. Її золотий почин продовжили Юлія Засульська та Анна Охрименко із міста Ромни, які стали володарками відповідно срібної та бронзової медалей у вагових категоріях 44 та 70 кілограмів.
Окрім того, наша національна збірна виборола срібні нагороди у командному заліку серед хлопців та дівчат, отримавши Кубки чемпіонату.
Таким чином світова першість підтвердила високе реноме в цьому виді спорту як збірної України, так і Сумщини, де самбо користується особливою популярністю серед юних спортсменів.