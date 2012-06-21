Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Юнаки та юначки Миколаївського обласного осередку Національної скаутської організації України «Пласт» протягом декількох передноворічних днів передавали Віфлеємський вогонь Миру громаді міста.

Першими отримали символ добра та любові, єдності та злагоди віряни костелу святого Йосипа в обласному центрі, де отець Олександр благословив дітей на добрі справи. Як зазначає волонтерка Миколаївського обласного дитячого осередку пластунів Анна Бершадська, сам процес передачі вогню спрямований на поширення ідеї миру, єдності та добра напередодні свят, і тому є особливо важливим та вагомим. А діти, які долучаються до такого дійства, відчувають себе носіями добра та різдвяної радості. Вони дуже відповідально ставляться до цієї місії.

Миколаївські пластуни передали вогонь співробітникам Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, де відкрито виставку картин «Мелодія душі». Також пластуни завітали до Миколаївського військового шпиталю, аби підтримати лікарів та військових, що проходять лікування у медичному закладі.

А ще скаути з благословенням та духовним супроводом капелана, протоієрея Володимира Сеньковського передали Благодатний Вогонь авіаційній бригаді Миколаївського гарнізону. Володимир прочитав молитву на захист наших бійців за Україну і побажав всім міцного здоров’я та перемоги.

Приємним сюрпризом для юних пластунів став подарунок від захисників — пам’ятна відзнака та два кухлика морських льотчиків. Відтепер ці подарунки оселяться в пластовій домівці громадської організації.