Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Сайт компанії «Нафтогаз України» інформує, що з кінця жовтня 2020 року кількість заявок на приєднання до розподілення газу споживачам саме від цієї компанії збільшилося на 2-5 тисяч на день.

Такий великий наплив бажаючих зробив свою справу –– укладання договорів тепер триває протягом 5-7 робочих днів. Однак фахівці «Нафтогазу України» інформують про те, щоб споживачі правильно заповнювали анкети. В іншому разі розгляд укладання договорів може розтягнутися в часі на 21 робочий день.

Нагадаємо, що це відбувається попри те, що в листопаді 2020 року НАК «Нафтогаз» збільшила ціну на газ для населення порівняно з жовтнем практично на 35%.

Із серпня 2020 року значно змінилися правила на газовому ринку. Так, населення тепер може саме обирати постачальника газу. Проте за газ та його транспортування треба платити окремо. Тому споживачі вже отримують дві платіжки –– одну за споживання газу, а другу за його підведення.

У листопаді 2020 року ціни на газ значно зросли в різних його постачальників, що пов’язано з початком опалювального сезону. Найдешевший газ продає своїм споживачам Топенерго. Там один кубометр коштує 5,88 гривні. Найдорожчий газ у компанії Запоріжгаззбут –– 8,91 гривні за кубометр.