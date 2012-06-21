Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення забезпечити українських вчених за рахунок бюджетних коштів доступом до повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect. Відповідний наказ підписав 17 листопада т.в.о. міністра Сергій Шкарлет, повідомляє офіційний сайт МОН.

«Ми розуміємо важливість забезпечення українських вчених доступом до передових ресурсів науково-технічної інформації та наукової літератури. Заклади вищої освіти та наукові установи України зможуть налаштувати для своїх співробітників віддалений доступ до повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect. В умовах карантину це дасть вченим змогу працювати з науковою літературою, необхідною для проведення досліджень, у зручному для них форматі», — зазначив очільник МОН Сергій Шкарлет. Таке рішення було ухвалено на основі рекомендацій Комісії з питань доступу до електронних наукових баз даних. Отже, українські вчені отримають доступ до: електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect (понад 39 тис. електронних книг колекції All Access Books) — протягом 12-місячного періоду з дати укладення відповідного договору за результатами проведеної закупівлі послуг; аналітичної платформи SciVal для шести установ, визначених раніше наказом МОН, — до 31 травня 2021 року.

Крім того, всім установам, які здійснюватимуть заходи щодо підключення доступу до бази даних ScienceDirect, буде також забезпечено до 31 травня 2021 року доступ до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Для надання доступу до бази даних ScienceDirect закладам вищої освіти та науковим установам необхідно протягом грудня 2020 року подати до Державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ) заявки, оформлені за встановленою формою.

ДОВІДКА «УК»

ScienceDirect — одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Колекція містить понад 16 млн статей із 2,5 тисячі журналів та 39 тисяч книг. Аналітична платформа SciVal забезпечує доступ до інформації про результати досліджень понад 18,5 тис. науково-дослідних установ та їхніх співробітників із більш ніж 230 країн світу.