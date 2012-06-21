Незабаром поблизу міста Лодзь (Польща) компанія «Завод Кобзаренка», що в смт. Липова Долина Сумської області, запустить завод з виробництва сільськогосподарської техніки – Kobzarenko Sp. z.o.o.
Про це повідомив керівник відділу збуту компанії Микола Купко, наголосивши, що підприємство не тільки виготовлятиме і продаватиме власну продукцію, а й працюватиме як сервісний центр по запуску, обслуговуванню та налагодженню техніки у країнах Європи.
Станом на сьогодні «Завод Кобзаренка» експортує свою техніку майже до 30 країн світу, в тому числі Австралії, ОАЕ, Фінляндії, Чехії, Латвії, Грузії, Німеччини, а незабаром розпочне співпрацю із Іраном, Індією, США.
В асортименті сумських виробників така сільгосптехніка як тракторні причепи різних марок, розвантажувачі та перевантажувачі зерна, розкидачі мінеральних добрив, бункери-накопичувачі, тюковози, розчинно – заправочні станції тощо.