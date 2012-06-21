Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» у Львівській області почала буріння нової свердловини, проєктна глибина якої півтора кілометра, очікувана продуктивність — 27 тонн за день.
Про це повідомили в компанії, посилаючись на інформацію заступника голови правління та виконавчого віцепрезидента з питань видобутку й переробки Укрнафти Маврикія Калугіна.
Буріння відбувається на Верхньомасловецькому родовищі Львівської області. Проєктна глибина становить близько 1,5 тисячі метрів із відходом від вертикалі 185 метрів, з яких уже пробурено 318, повідомляє УНІАН.
«Я радий, що ми відновлюємо буріння — це рух у правильному напрямі. Проте це невеликий крок, оскільки для значного приросту видобутку нам потрібно бурити щонайменше 10 нафтових і газових свердловин за рік, інвестуючи 800—900 мільйонів гривень щорічно», — зазначив Маврикій Калугін.
Загалом фінплан компанії передбачає за рік буріння трьох нових свердловин за умови загальної інвестиційної програми компанії 2,9 мільярда гривень.