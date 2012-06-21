День 7 травня 2019 року залишиться в історії обласного центру Суми особливим: державне підприємство поштового зв’язку АТ «Укрпошта» представило поштовий штемпель з перевідною датою «Я люблю Суми. Суми, 40000», про що повідомило на своєму офіційному сайті.
Таким чином, цього дня вважатиметься дійсним спеціальний поштовий штемпель, який зафіксує місто на північному сході України, адміністративний центр Сумської області, а філателісти одержать нагоду додати до своїх колекцій марки зі штемпелем слобожанського міста над Пслом.