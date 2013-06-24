За 10 оплачених у чат-боті квитків Укрзалізниця подарує промокод на цілий місяць онлайн-телебачення від Sweet ТV. Більше поїздок київською кільцевою електричкою — більше приємних сюрпризів! Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Для отримання промокоду потрібно просто оплатити квитки в чат-боті Укрзалізниці з 1 по 30 вересня. Отриманий разом із 10-м квитком промокод ввести у відповідній вкладці застосунку або сайту Sweet ТV: 10 000 фільмів, серіалів, мультиків та 27 кіноканалів вже чекають!
Також нагадуємо, що Укрзалізниця оголосилапро запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. Його зручність уже оцінили понад 120 тис. користувачів.