Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Щодня бачу на спортивному майданчику кількох юнаків, які до сьомого поту виконують різноманітні вправи. Як пояснив один із них, карантин — зовсім не привід припинити тренування.

«Хоч спортивні зали в Черкасах нині зачинені, та без серйозних фізичних навантажень не можна», — розповів Ярослав. Він — кадидат у майстри спорту з веслування. Посилено готувався до низки змагань, які мали відбутися нинішньої весни та наступного літа. Однак усе зіпсувала ситуація з коронавірусом. Проте спортсмен, як і його друзі, впевнений, що незабаром нам усім разом вдасться подолати підступну інфекцію, яка заважає нормально жити і працювати.

Студентки Ірина та Марина займаються фізкультурою вдома. Самі вигадують собі вправи — то зі стільцями, то з бутлями води. Ще кілька тижнів тому відвідували заняття з фітнесу. Вправи запам’ятали. Отож під ритмічну музику намагаються їх повторювати. Перед заняттями добре провітрюють приміщення, влаштовують вологе прибирання. Гантелей чи інших допоміжних пристосувань придбати не встигли, тому в хід пішли різні домашні побутові прилади, випадкові предмети, які мають певну вагу. Виділивши для занять півтори-дві години на день, дівчата не забувають і про виконання навчальних програм на період карантину. Попрацювавши над конспекатами, звʼязуються з викладачами скайпом, аби уточнити деякі деталі тієї чи іншої теми.

До речі, відео-уроки, зокрема фізкультурно-спортивні, стають у Черкасах усе популярнішими. Тренер із кросфіту Марія Сергєєва, записуючи уроки для своїх підопічних на відеокамеру, намагається допомогти юнакам і дівчатам правильно, без зайвих ризиків і разом з тим з користю для організму, виконувати передбачену цим видом фітнесу програму вправ на силу та витривалість, до якої входять переважно кілька аеробних вправ, зарядки та важкої атлетики.

«Кожному, виконуючи ту чи іншу вправу, спершу потрібно побачити як це робиться, — пояснила тренер. — Ось тому й стали у великій пригоді мої відеоуроки».

Шкільні вчителі під час карантину також не залишають учнів на призволяще. Приміром, учитель фізкультури черкаської школи №8 Павло Михайлюк з початку карантину знімає для своїх учнів відеоуроки. Вправи виконують його доньки. Знімати й монтувати відео йому допомагає дружина. Виконані завдання учитель перевіряє у соцмережах. Спочатку систему раханок розробив для середніх класів, але зараз спортивні заняття підхопила вся школа. Юні черкащани діляться в Інтернеті своїми успіхами, розповідають, як можна в домашніх умовах завдяки вправам впливати на свою фізичну форму, не втрачати високої працездатності.

Дистанційне навчання, як розповідають у школі, під час карантину зайняло своє гідне місце. Педагоги навіть змагаються між собою, хто підготує креативніший урок. Зокрема, демонструють неабияку ефективність таких занять учителі трудового навчання, музики.

А ось школяр із Черкас Ігор Мироненко під час вимушеного карантину зайнявся малюванням. Він ділиться з ровесниками своїми здобутками, разом обговорюють в Інстаграмі прорахунки, можливості творчого зростання.

Отож, як свідчить практика, під час карантину й удома можна знайти корисне заняття, розумно розпланувати час, аби не згаяти його, використати для розвитку, зміцнення здоров’я. До речі, як вважають медики, зокрема фахівці-психологи, позитивні емоції зміцнюють імунітет, а улюблене заняття допомагає підвищити настрій.