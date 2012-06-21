Археологи виявили унікальний церемоніальний меч бронзового віку в селі Харе на данському острові Фунен. Меч датується IV століттям бронзового віку, йому майже 3000 років, що робить артефакт надзвичайно рідкісною знахідкою. Але унікальним є те, що він цілий. Меч зберігся від бронзового леза до дерев’яної ручки. Вціліли навіть рослинні волокна, якими ручку обмотали.

Артефакт випадково знайшли після обстеження 37-мильної траси газопроводу Baltic Pipe, на заході острова Фунену, де виявили залишки стародавнього поселення. Меч ритуально тут зберігався 3000 років.

Меч вивезли до міського музею в Оденсі. Через різноманітність матеріалів, використаних при його виготовленні, меч довелося демонтувати, щоб врахувати різні потреби у збереженні кожного предмета. Обмотка волоконної ручки виготовлена з луба липи, її розплутали, а компоненти деревини та рогу відокремили від металу леза. Для ідентифікації матеріалів взяли зразки. Зразок рослинного волокна матиме радіовуглецеву дату, щоб визначити точну дату виготовлення меча.

Меч важить майже три фунти (1,3 кілограма). Це велика і дуже дорога кількість бронзи, яку потрібно було виготовити на той час. Лезо меча і ручку відлили разом. Хват покрили деревом, оздобили рогом для зручного утримування в руці. Ймовірно, метал був імпортований із Центральної Європи, а потім виготовлений місцевим ковалем. Зразок із бронзового сплаву меча перевірять, щоб визначити його точний склад та місце плавки.

Після завершення консервації, меч зберуть і виставлять на загальний огляд, ймовірно, у музеї Ментергарден міста Оденса, який зберігає експонати з давньої історії Фюнену.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»