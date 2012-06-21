У Франції при проведенні розкопок в містечку Альба-ла-Ромен фахівці Національного інституту превентивних археологічних досліджень (Inrap) розкопали древній похоронний комплекс. У одному з поховань археологи виявили набір вкрай рідкісних свинцевих мініатюр.

Як повідомляється на сайті Inrap, розкопки проводилися в період з середини серпня по початок листопада 2020 року в містечку Альба-ла-Ромен, на вулиці Гранд-Ланд. Раніше тут були знайдені залишки доріг, канав, ремісничих майстерень. Найдавніші об'єкти відносяться до V століття до нашої ери.

Розкопки показали, що люди оселилися тут набагато раніше. На це вказують виявлені кам'яні вогнища, що датуються VIII століттям до нашої ери. Але особливу увагу дослідників привернув давній похоронний комплекс, який використовувався в римський період.

Так, в центрі некрополя розташовувалася велика кругла кам'яна конструкція. Вчені припускають, що це був мавзолей. Навколо нього було виявлено більше двадцяти кремаційних поховань. У них поряд з прахом покійних було виявлено безліч ритуальних предметів, зокрема глиняний посуд і скляні бальзамарії – стародавні флакони, в яких зберігся якийсь рожевий порошок. Він буде відправлений на хімічний аналіз.

Найбільшу кількість артефактів знайшли в найрозкішнішій з гробниць. Всього з неї археологи витягли понад два десятки різних предметів, зокрема керамічні вази, кілька скляних флаконів, два бронзових дзеркала, залишки трубки, в яку був вкладений згорнутий пергамент, золоте кільце і унікальний набір свинцевих мініатюр.

Дослідники розповіли, що цей набір дуже добре зберігся. Наприклад, було знайдено пару майстерно виготовлених мініатюрних сандаль, що звисають із гачка для одягу. Аналогів цьому предмету немає. Ще один артефакт не має аналогів – чотири мініатюрні стрігіли (туалетні приналежності того часу), які скріплені одним кільцем. Нічого подібного археологи раніше не знаходили.

Вони припускають, що ця гробниця належала жінці. Крім згаданих артефактів, на цю обставину вказує присутність в похованні дзеркал і маленький діаметр золотого кільця. Що стосується свинцевих мініатюр, то вони, ймовірно, були виготовлені безпосередньо для поховання.

Є припущення, що цей невеликий похоронний комплекс навколо круглого пам'ятника, мавзолею, був приватним сімейним кладовищем. На користь цієї теорії говорить і наявність аристократичної жіночої гробниці. До речі, в 2005 році всього в 300 метрах на північ від місця нинішніх розкопок археологи виявили стародавній приватний сімейний некрополь. Він був розташований на території маєтку Вілла дю Кло.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»