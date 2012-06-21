Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Універсіади-2019, яка в ці дні проходить у Неаполі.
В секторі для стрибків у довжину Бех-Романчук показала результат 6,84 метра, повідомляє УНІАН.
Найближчу переслідувачку Евеліз Таварес де Вейгу з Португалії українка випередила на 23 см.
Відразу три спроби українки дозволили б їй піднятися на вищий щабель п'єдесталу (в гіршій з них вона показала результат 6,66 метра). Ця золота медаль стала для України першою на Універсіаді-2019.
В активі нашої збірної також є срібло (його виграв метальник молота Сергій Регеда) і дві бронзи, які завоювали дзюдоїстка Ганна Антікало і тхеквондист Денис Вороновський.
У медальному заліку українська збірна займає сімнадцяте місце.