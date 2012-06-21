Марина Бех-Романчук - чемпіонка Універсіади. Фото: НОК України

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Універсіади-2019, яка в ці дні проходить у Неаполі.

В секторі для стрибків у довжину Бех-Романчук показала результат 6,84 метра, повідомляє УНІАН.

Найближчу переслідувачку Евеліз Таварес де Вейгу з Португалії українка випередила на 23 см.

Відразу три спроби українки дозволили б їй піднятися на вищий щабель п'єдесталу (в гіршій з них вона показала результат 6,66 метра). Ця золота медаль стала для України першою на Універсіаді-2019.

В активі нашої збірної також є срібло (його виграв метальник молота Сергій Регеда) і дві бронзи, які завоювали дзюдоїстка Ганна Антікало і тхеквондист Денис Вороновський.

У медальному заліку українська збірна займає сімнадцяте місце.