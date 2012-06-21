Національний університет біоресурсів і природокористування відзначив День університету і 121-шу річницю створення. На святкування зібралися гості з усіх куточків України, а також з Латвії, Словаччини, США та Польщі.
Забезпечення кадрами аграрного сектору економіки — одне з важливих завдань, які виконує НУБіП, навчаючи студентів за всіма агробіологічними спеціальностями. Вищу освіту тут здобувають землевпорядники, інженери-механіки, фахівці з комп’ютерної та програмної інженерії, будівельники, лісівники, лікарі ветеринарної медицини, економісти, менеджери, юристи тощо.
«Поєднуючи науку, дослідництво і практику, наш виш має великий потенціал, — каже ректор Станіслав Ніколаєнко. — І те, що серед абітурієнтів заклад популярний, свідчить про якість навчального процесу і прозорість нашої роботи».
НУБіП визнали й роботодавці: він входить у десятку найкращих університетів України і трійку — київських.
Університет має великі міжнародні зв’язки, співпрацює зі 146 установами із 51 країни. Лише за минулий навчальний рік понад 1000 його студентів пройшли навчальні практики за кордоном. Чинні десять міжнародних програм із можливістю отримання подвійних дипломів: у Токійському аграрному університеті (Японія), Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), Варшавському університеті наук про життя (Польща) та інших. Із ним охоче співпрацюють провідні національні й закордонні компанії та підприємства. Серед них виробники сільськогосподарської техніки, які власним коштом облаштовують тут новітні лабораторії й хочуть бачити студентів у своїх штатах.
За всю історію університет випустив більш як 200 тисяч фахівців. Нині його підрозділи є в багатьох регіонах країни. Це майже 30 тисяч викладачів і студентів, які навчають і навчаються за 41 напрямом підготовки бакалаврату і 37 спеціальностями магістратури.
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»