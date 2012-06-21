Днями в замку Даховських, що в селі Леськове Монастирищенського району на Черкащині, було досить людно. Архітектурно-ландшафтний комплекс «Садиба Даховських» широко відчинив двері для відвідувачів, які завітали з багатьох куточків області. Вони у супроводі екскурсовода оглянули палац і прилеглу до нього частину паркової зони, дізналися багато цікавого з історії створення комплексу. Охочі придбали буклети й диски з відеофільмом про Леськівський замок.
Цей унікальний палац місцеві жителі називають леськівським дивом, адже будівля й досі збереглася, попри бездоглядність. Завдяки зусиллям працівників райдержадміністрації, місцевих рятувальників та небайдужих жителів району досі занедбаний парк цими днями впорядкували, вирубали чагарники. Однак сам палац від часу та недбальства, на жаль, швидко руйнується.
Збудований у ХІХ столітті Казимиром Даховським у стилі англійського замку доби середньовіччя, він досі зберігає чимало цікавого. Вражає величний вигляд зовні й усередині. Там було понад 20 кімнат різного призначення: для гостей, балів, винні зали, господарські споруди та підземні ходи. Ще одна цікавинка, що залишилася віддавна, — острів закоханих, розташований посеред ставка, неподалік палацу. Це місце для романтичних зустрічей.
Очевидно, вже давно настав час відповідним відомствам подбати про збереження цього унікального замку.