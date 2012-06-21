Заяви викладачки Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко щодо України та української мови є одним із прикладів протиправних дій, і тому правоохоронні органи мають звернути на це увагу.

Таку думку висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє пресслужба Уповноваженого.

«Зважаючи на те, що такі заяви були раніше, мені здається, що це один із прикладів протиправних дій громадян України. Тому я впевнений, що на цю і на інші заяви, які лунали останнім часом, правоохоронці зобов’язані звернути увагу», – сказав Кремінь.

Уповноважений припустив, що Більченко діяла, як один із інтернет-агітаторів, які мали на меті реалізувати діяльність, керовану ззовні. За його словами, аналогічні заяви – це один із прикладів так званого флешмобу на захист російськомовних громадян, ретрансльований із проросійських і російських телеканалів.

Кремінь відзначив, що не бачить жодних дискримінаційних прикладів порушення російськомовних громадян за мовною ознакою Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Натомість вважаю, що Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» виписаний коректно, відповідно до висновків Конституційного суду, Венеціанської комісії, а також комісара ОБСЄ і відповідає всім сучасним вимогам законотворчості. Думаю, що тут ми маємо справу не з діяльністю співробітників навчального закладу, бо заяви не співпадають з позицією навчального закладу, професорсько-викладацького складу чи студентства», - зазначив Уповноважений.

На його думку, особиста ініціатива Більченко, схоже, була з деструктивною метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі за мовною ознакою.

Як повідомлялося, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями професора студенти університету почали вимагати звільнення Більченко.

26 січня голова профспілкової організації працівників НПУ імені Драгоманова, професор Іван Горбачук повідомив, що ситуацію навколо допису в Більченко стосовно української мови розгляне профспілковий комітет вишу, комісія з академічної етики, після чого відбудуться слухання з цього питання на засіданні Вченої ради університету. За словами Горбачука, такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету. Водночас він заявив, що «попри гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти відповідно до чинного законодавства».

Горбачук додав, що це питання також заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій.