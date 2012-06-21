Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Згідно з оцінкою Нацбанку України, впродовж двох років наша країна повинна сплатити понад 17 мільярдів доларів за державним та гарантованим боргом. У 2021 році Україна повинна сплатити 10, а в 2022 році –– 7 мільярдів доларів боргів.

На думку фахівців головного фінансового регулятора, це становить 65% золотовалютних резервів станом на кінець листопада 2020 року.

У грудні 2020 року наша країна отримала понад 670 мільйонів доларів від розміщення єврооблігацій та понад 623 мільйонів євро за програмою фінансової допомоги від ЄС. Як зазначають у Нацбанку, всі ці кошти було скеровано до державного бюджету країни.

У регуляторі зазначають, що в подальшому надходження залежатимуть від проведення Україною низки економічних реформ.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає, що за доходами державного бюджету, Україна виконує план. Так, за три квартали 2020 року його було виконано на 75,6%. На його думку, план за доходами у 2020 році може бути навіть перевиконано.

Однак, за видатками ситуація виглядає протилежною. Так, як зазначає пан Пацкан, за три квартали 2020 року видатки загального фонду були меншими на 93 мільярдів гривень, ніж було заплановано.