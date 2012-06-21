У Львові відкрили URBAN-бібліотеку. Цікаво, що вона розміщена в квартирі старого будинку початку ХХ століття. Тож, цілковито оновлюючи її приміщення, замінюючи електрокабелі та створюючи нову систему освітлення, вентиляції, подбали-таки, аби відреставрувати й зберегти автентичні вікна та двері. Крім того, для книгозбірні виготовили нові меблі, у тому числі й ексклюзивні книжкові стелажі. Закупили також сучасну літературу. Взагалі ж наразі тут мають 28 тисяч книг, серед яких майже 10 відсотків – урбаністична література, кількість якої обіцяють і надалі збільшувати. Бібліотека має власну кухню, де можна і книжку почитати, і поспілкуватися, і подискутувати, а заразом і кави попити чи тістечками посмакувати.
URBAN-бібліотека – перший такий об’єкт у Львові. Її, за інформацією прес-служби міської ради, оснастили комп’ютерами й відповідною сучасною технікою. Тут можна буде стати учасником майстер-класів, воркшопів, лекторіїв, кінопереглядів, Скайп-конференцій, відвідати багато інших цікавих подій, почитати сучасну художню й профільну літературу з урбаністики.
На оновлення цього бібліотечного простору витратили 1 мільйон 225 тисяч гривень. Загалом у Львові 40 міських бібліотек, 23 – дорослі та 17 дитячих, нагадали в міськраді. Торік відремонтували та відкрили чотири дитячі книгозбірні, а цьогоріч відчинила двері нова Smart-бібліотека для дітей.