Влада Данії від учора, 7 квітня, запровадила COVID-сертифікати для відвідування громадських місць.

Про це повідомляє AFP.

Документи використовуватимуть для отримання певних послуг, Данія одна з перших європейських країн, які запровадили цю систему.

Сертифікат підтверджує, що його власник або був повністю щеплений, або отримав негативний результат тесту на COVID-19 протягом попередніх 72 годин, або мав позитивний тест упродовж від двох до дванадцяти тижнів до цього, здобувши тимчасовий імунітет до вірусу.

Очікується, що більшість людей використовуватимуть додаток для смартфона, однак сертифікат також доступний у паперовій формі.

Запровадження сертифікату є тимчасовим заходом, але він буде потрібний доти, поки всьому населенню не зроблять щеплення.

Цей документ наразі не можна використати для подорожей, але він надає доступ до перукарень, салонів краси, тату-салонів та послуг автошкіл.

Сертифікат буде обов'язковим для відвідування ресторанів, які відкрилися у Данії 6 квітня, а потім також музеїв, театрів та кінотеатрів, котрі мають відкритися з 6 травня.