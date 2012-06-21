Як відомо, 11 липня 2018 року на засіданні уряду ухвалено постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» для врегулювання питань допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Фахівці Мінсоцполітики роз’яснюють, що нею зокрема передбачено:
— право на отримання грошової допомоги дітям, які народилися у внутрішньо переміщених осіб після початку проведення антитерористичної операції або тимчасової окупації;
— підвищити розмір грошової допомоги до тисячі гривень студентам денної форми навчання вишів та учням закладів профтехосвіти;
— право неповнолітнім дітям, які отримали паспорт громадянина України, самостійно звертатися по призначення грошової допомоги;
— право на отримання довідки особам, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, та неповнолітнім дітям, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформація про них внесена до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
Також передбачено звільнити від необхідності проходження фізичної ідентифікації переселенців — осіб з інвалідністю І групи та не здатних до самообслуговування, які отримують доставкою додому через Укрпошту, і зменшити кількість перевірок для переселенців, які працюють в органах державної влади і силових структурах, для призначення соцвиплат.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»