Кабінет Міністрів України встановив індикатори, за якими місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть запроваджувати додаткові обмеження у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки на рівні громад.

Відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, підставою для впровадження додаткових обмежень визначені наступні ознаки:

♦ кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх 7 днів на території окремої територіальної громади перевищує 70;

♦кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх 7 днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50% та більше.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглядати підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менш як 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менш як 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

В Україні станом на 23 березня підтверджено 1 565 732 випадки COVID-19, з них 30 431 летальний. За добу зафіксовано 11 476 нових випадків.