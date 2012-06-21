Один з вагомих підсумків 2020 року для аграрної галузі — перезавантаження державної підтримки українського АПК. Уряд і парламент підтримали напрацьовані спільно з аграріями законодавчі ініціативи про вдосконалення держпідтримки, закріплено у правовому полі функціонування Державного аграрного реєстру, визначено пріоритети держпідтримки на наступні роки та виплачено аграріям усі 4 мільярди гривень підтримки.

Перезавантаження державної підтримки АПК ґрунтується на трьох основних принципах: прозорості, прогнозованості та справедливості. Їх закладено у прийнятому в цілому на початку листопада 2020 року закону №3295 «Про державну підтримку сільського господарства України». Цей документ удосконалює державну підтримку та визначає пріоритети на наступні роки, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ідеться про підтримку тваринництва, зокрема нішевих галузей: вівчарства, козівництва, аквакультури, органічного виробництва, садівництва, овочівництва, ягідництва, зрошення, відновлення дренажу тощо. Ці напрями спрямовано на створення робочих місць, збільшення доданої вартості у сільському господарстві й кількості фермерських та інших дрібних господарств в аграрній галузі та наповнення місцевих бюджетів.

Документ закріплює на законодавчому рівні функціонування онлайн-платформи — Державного аграрного реєстру, який забезпечить аграріям спрощений доступ до програм державної підтримки та публічність її розподілу. Такий інструмент збільшить кількість одержувачів держпідтримки, спростить взаємодію між державою й сільгоспвиробником, запровадить програми таргетованої державної підтримки з можливістю виконання всіх процесів через електронні інструменти.

У пілотному режимі функціонує аграрний реєстр, який охоплює понад 50 об’єднаних територіальних громад у всій Україні. Проєкт реалізують у координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння проєкту Світового банку і ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні», Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Важливе у забезпеченні прогнозованості держпідтримки збереження її основних напрямів. Середньо- і довгострокові програми 2020 року діятимуть і 2021-го. Це здешевлення кредитів, компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання, підтримка розвитку фермерських господарств, садівництва, виноградарства і хмелярства, тваринництва й переробки сільськогосподарської продукції.

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«Урядового кур’єра»