Запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення сприятиме здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради 20 квітня.

В обговоренні взяли участь міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр фінансів Сергій Марченко.

Учасники наради розглянули питання запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників. За словами Дениса Шмигаля це необхідно для пожвавлення українського туризму.

«Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристичний потік», — зазначив Денис Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу та оперативно напрацювати відповідні зміни до закону.