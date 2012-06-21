Питання масової вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19 порушив Президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів.

План вакцинації має включати тісну комунікацію та співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади, наголосив він.

Урядовці доповіли про стан підготовки онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися в чергу на вакцинацію. Кабінет Міністрів презентує її в лютому.

«Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні опустилася нижче 200 тисяч. Водночас попри зменшення показників нових випадків та летальності, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

«На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкої хвороби», – зауважив Денис Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що зростає кількість тестувань методом ІФА та значно збільшилася кількість проведених експрес-тестів – 34 600 порівняно з 20 тисячами позаминулого тижня.

Прем’єр-міністр також додав, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.

«Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення», – зазначив Денис Шмигаль.