Уряд максимально зацікавлений у стимулюванні та сприянні розвитку регіонів, адже від цього залежить успіх усієї країни. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні уряду 17 березня.

Так, Кабінет Міністрів підтримав низку рішень, що стосуються надання місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету. Зокрема, затверджений розподіл субвенції в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Як відзначив Прем’єр-міністр, загальний обсяг програми на 2021 рік становить майже 1,7 млрд грн.

«Впевнений, що інвестиції в межах надзвичайної програми відновлення дадуть додатковий поштовх для покращення життя у громадах східних регіонів, які найбільш постраждали внаслідок російської агресії. Виділені кошти перш за все повинні бути спрямовані на покращення соціальної інфраструктури та на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд затвердив порядок зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального, яке вироблене в Україні або ввезене на територію України.

«Цього рішення очікувала без перебільшення переважна більшість представників влади на місцях, адже лише за перші 2,5 місяця року це додаткові 1,2 млрд грн для місцевої влади на покращення доріг, закладів освіти та медицини», — зазначив очільник уряду.

За словами Прем’єр-міністра, кошти з акцизного податку, накопичені з 1 січня цього року, мають бути розподілені по бюджетах громад у двотижневий термін з дня набрання чинності відповідної постанови. А далі 13,44% акцизу від пального автоматично та безперебійно надходитимуть до бюджетів, виходячи з обсягів реалізованого пального на відповідній території.

Також уряд підтримав рішення про розподіл субвенції місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури. Як зауважив Денис Шмигаль, передусім це стосується створення нових та завершення старих об’єктів будівництва, які призначені для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, а також навчально-тренувальних зборів для національних збірних.