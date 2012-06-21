Кабмін затвердив перший перелік проектів, які фінансуватимуть з Держфонду регіонрозвитку в цьому році: 340 об’єктів на 3 мільярди гривень. Серед них п’ять проектів, які реалізовуватимуть на Полтавщині за 165,7 мільйона гривень.
Кошти в область мають надійти на: капремонт і термомодернізацію будівлі ліцею майбутнього в Омельницькій ОТГ Кременчуцького району; реконструкцію спортивної зали з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ Решетилівського району; реконструкцію Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру; будівництво центру надання адмінпослуг у Полтаві; будівництво шкільної спортивної зали Ромоданівської ЗОШ Миргородського району.
Щоправда, Полтавщина цьогоріч розраховувала на фінансування державним коштом 100 проектів.
«Це не означає, що про незатверджені проекти можна забути. Їх реалізацію поки що відклали, — пояснив директор департаменту будівництва, МіА та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Тимофій Голбан. — Держфонд ще не до кінця розподілив увесь цьогорічний бюджет. Наступна комісія з визначення проектів має відбутися в серпні-вересні, і обласні установи знову спробують отримати фінансування на ті проекти, яких не затвердив Кабмін. Є й частка фінансування з обласного бюджету».
Отже, в цьому році не буде реалізовано проекту «Територія Майдану» й будівництва корпусу невідкладних станів з гелікоптерним майданчиком для обласної лікарні.
У цій ситуації допомагає обласний бюджет, за кошти якого реконструюють табір відпочинку «Маяк» у Полтавському районі й кілька інших об’єктів соціальної інфраструктури.