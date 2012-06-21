4 березня відбулася прес-конференція Дениса Шмигаля, присвячена першому року роботи уряду. Прем’єр-міністр України запевнив, що уряд спільно з Президентом України аналізує ситуацію щодо зростання цін на ринку харчових продуктів і палива та в разі необґрунтованих цін на відповідні групи товарів робитиме необхідні кроки з їх стабілізації.

Денис Шмигаль зауважив, що суттєвого зростання цін на продукти наразі не відзначається, хоча на деякі групи товарів спостерігається подорожчання у зв’язку з сезонними факторами та об’єктивними економічними причинами. На рівні Мінекономіки ведеться діалог спільно з виробниками, торговими мережами для пошуку інструментів, які дозволятимуть уникати можливого дефіциту та, як наслідок, подорожчання на продуктові товари.

«Якщо порівнювати ціни рік до року і місяць до місяця, в окремих групах продуктів є об’єктивні причини, ми їх розуміємо та знаємо як врегулювати і найближчим часом це буде зроблено. Мінекономіки цим зараз займається. Водночас втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціни уряд не планує, ми будемо стимулювати або підтримувати виробників, щоб збільшити попит там, де є дефіцит, який спричиняє стрибок цін», — повідомив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр прокоментував зростання цін на пальне та висловив сподівання, що найближчим часом ситуація на ринку пального буде врегульована. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наразі проводить зустрічі з представниками мереж, що постачають пальне й торгують вроздріб для виявлення причин зростання цін на бензин та дизельне пальне.

«Якщо є якісь змови, якщо є якісь зловживання на цьому ринку, всі контролюючі та перевіряючі органи отримали протокольне доручення Кабінету Міністрів», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд перебуває у діалозі з представниками паливних мереж. Мінекономіки спільно з іншими органами опрацьовує питання щодо підвищення прозорості ринку пального в Україні, оптових поставок та імпорту. Окрім цього, розпочаті процедури щодо перевірок законності функціонування окремих мереж і станцій.