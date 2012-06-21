Уряд Німеччини надасть Україні 13,1мільйона євро для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель сучасного базового медичного обладнання та устаткування для амбулаторної діагностики та лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відповідну грантову та проєктну угоду було укладено 8 лютого між віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, директором департаменту Німецького державного банку розвитку KfW Олафом Цумелка та виконавчим директором Українського фонду соціальних інвестицій Андрієм Лактіоновим", - йдеться у повідомленні.

Ціллю проєкту є посилення спроможності медичних закладів протидіяти загрозам та наслідкам пандемії шляхом їх енергоефективного оновлення та забезпечення необхідним медичним обладнанням.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та оснащення сучасними медичними приладами та засобами захисту 12 закладів первинної та вторинної (спеціалізованої) медицини у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в контрольованих урядом України районах Донецької та Луганської областей.

Проєкт буде реалізований Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) протягом трьох років.

Крім того, підписано доповнення щодо інших проєктів вартістю 23,4 мільйона євро, із яких 9 мільйонів євро спрямовано на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об'єктів) та поліпшення інфраструктури (шість шкіл та сім дитячих садків) у громадах, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямований на поліпшення умов надання медичної допомоги. Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об'єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і у підконтрольних районах Донецької та Луганської областей.