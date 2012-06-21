Питання забезпечення українських пацієнтів у лікувальних закладах і аптеках треба обговорювати мовою доступності й забезпечувати цю доступність, а не мовою грошей, коли будують усілякі схеми, накручують ціни на ліки і закуповують медпрепарати, які є в наявності в лікарнях. Таку позицію оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час розширеної наради щодо забезпечення громадян лікарськими й медичними виробами.
Останнім часом, нагадав він, уряд ухвалив одразу кілька важливих рішень у галузі забезпечення ліками. Серед них — спрощення системи ліцензування для препаратів, які мають сертифікати якості європейського та американського рівнів, а також започаткування програми «Доступні ліки», яка має поширюватися на всі населені пункти України.
«Ми визначили серйозний ресурс на закупівлю ліків і перейшли на систему закупівель через міжнародні організації. А ще почали знищувати схеми, які десятиріччями слугували годівницею для тих, хто був залучений до цих схем», — зазначив Володимир Гройсман.
Нинішні міфи щодо закупівлі ліків, запевнив Прем’єр-міністр, — це реакція «схемщиків» на політику наведення ладу. Але попри таку протидію, план дій буде продовжено. І крім закупівель, змін зазнає також система забезпечення медичних закладів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. «Маємо випадки, коли ліки на складах є, а пацієнтам виписують, що вони мають придбати зокрема й те, що є. Потреба в ліках незрозуміла, реєстру наявності ліків не було. Зараз завдання — з’ясувати цю потребу і 100% потреби в якісних ліках задовольнити. У межах наявних фінансових ресурсів ми зможемо забезпечити лікарні максимально потрібним переліком», — сказав Володимир Гройсман. Усі спроби протидіяти урядовим програмам сьогодні — це намагання відновити старі схеми закупівель ліків і популізм, який, можливо, ґрунтується «на намаганні сподобатися». «Ані першого, ані другого я не допущу. Можу допустити тільки те, щоб ліки закуповували за оптимальними цінами, а люди отримували доступ до лікування. Говорімо мовою доступності, а не мовою грошей», — закликав глава уряду. Крім того, Володимир Гройсман вимагає від керівників обласних і міських управлінь охорони здоров’я, а також керівників лікувальних закладів до 1 вересня організувати можливість висвітлення на своїх сайтах інформації про наявність ліків з подальшим щотижневим її оновленням.
«Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не лише уряду, а й місцевих адміністрацій. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації», — наголошує Прем’єр.