Україна планує з травня вийти на 5,65 млн щеплень від COVID-19 щомісяця з 2,66 млн у квітні, щоб до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету, передає "Інтерфакс-Україна".

Це передбачено Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на цей рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340 та оприлюднив у середу.

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Із них 8 млн доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).

Постачання вакцини Novavax заплановані з серпня - по 2 млн доз на місяць. Даних про постачання 10 млн доз Pfizer/BioNTech у плані немає (раніше прес-служба президента України Володимира Зеленського повідомляла про підписання відповідного договору з компанією).

