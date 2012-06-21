Запровадження Кабінетом Міністрів механізмів підтримки для громадян, які бажають розпочати власну справу, але не мають достатньо ресурсів, покликане повернути їх на ринок праці.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами засідання уряду.

"Громадяни, які бажають розвивати власну справу, проте не мають для цього необхідних ресурсів, матимуть можливість отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі", – написав Шмигаль.

Він додав, що уряд запровадив стимулюючі механізми, які покликані повернути працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей на ринок праці. Відповідні механізми мають запрацювати з січня наступного року.

Передбачається, що фінансова допомога для організації власного бізнесу надаватиметься для закупівлі обладнання та матеріалів.

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні запровадив механізм допомоги непрацюючим працездатним особам із числа членів малозабезпечених сімей для закупівлі обладнання та матеріалів з метою організації власного бізнесу.

Виплата одноразової безвідсоткової поворотної допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпечених сімей проводитиметься за рахунок коштів відповідної бюджетної програми («Заходи сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї»), передбачених Міністерству соціальної політики у Державному бюджеті України на 2022 рік.