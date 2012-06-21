Уряд і громадськість роблять одну важливу справу, яка стосується всіх і кожного — розвивають нашу державу. На цьому наголосив Державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко під час відкриття ІІ Національного форуму фахівців органів виконавчої влади з питань комунікацій з громадськістю.
«Ми всі є партнерами однієї справи — розвитку нашої держави. Ми тут для цього зібралися», — підкреслив Володимир Бондаренко, закликавши учасників форуму до конструктивної співпраці, «щоб разом робити ту справу, якої очікує суспільство».
Результатом співпраці влади та громадськості на умовах партнерства має стати і спільна відповідальність за ухвалення важливих державницьких рішень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Держсекретар наголосив, що питання співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, залучення їх до напрацювання державної політики є одним із пріоритетних у діяльності уряду, а також важливим елементом реформи державного управління.
«Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ставить для себе пріоритет чути кожного, чути суспільство і виклики, які стоять перед владою. Свідченням цього слугує ефективна співпраця громадської урядової ініціативи «Разом проти корупції», — нагадав Володимир Бондаренко. На сьогодні держава здійснює реформи і, зокрема, багато робить для істотного спрощення доступу до електронних послуг.
Реформа державної служби сприятиме, щоб нарешті політичні сервіси і сервіси державної служби було розмежовано. Державні секретарі відповідають за процес, за ефективну діяльність того чи іншого державного органу, за вчасність, результат функцій, які покладено на них. «Коли ми говоримо про політиків, маємо розуміти, що політиків треба оцінювати не лише за красиві слова, а й за їхні дії», — зазначив посадовець.
Володимир Бондаренко висловив вдячність міжнародним партнерам, зокрема ОБСЄ, за підтримки якої відбувається форум, та Open Space Works Cooperative, а також представникам наукових закладів та установ, інститутів громадянського суспільства, експертам.
Він нагадав, що вже вдруге Секретаріат Кабінету Міністрів разом із координатором проектів ОБСЄ в Україні збирає великий форум, щоб працівники органів виконавчої влади могли «звірити годинники», дізнатися більше про інструменти взаємодії з інститутами громадянського суспільства, передати одне одному позитивний досвід.
Під час форуму учасники обміняються своїми поглядами на сучасні виклики у роботі з громадськістю та успішним досвідом вирішення проблемних питань, отримають нові знання про ефективні інструменти комунікацій з громадськістю, а також розроблять рекомендації щодо того, як зробити результативнішою співпрацю між органами виконавчої влади й громадськістю під час ухвалення рішень.
Співпраця уряду з громадськими активістами та експертами забезпечила значний крок у реформуванні системи державних закупівель; запровадила «відкриті дані»; запустила процес реформування державної служби; забезпечила належне впровадження в Україні міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»