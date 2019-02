Як і за допомогою яких механізмів уряд комунікує з громадськістю, яку роль відіграють комунікації у впровадженні реформ, які проекти розробляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, що таке звернення громадян і запит доступу до публічної інформації, державні закупівлі, електронні послуги тощо — про все це представники молодіжних центрів Донеччини дізналися під час відвідання Будинку уряду.

У межах урядової комунікаційної платформи #єдинийголос упродовж трьох років відбуваються щотижневі зустрічі комунікаційників центральних органів влади з обговорення пріоритетних завдань, планів, питань іміджевої політики, а також зустрічі з відомими лідерами, експертами, піарниками, представниками громадськості та бізнесу, які діляться з урядовцями досвідом побудови ефективних та успішних комунікацій. Одне слово, взято курс на відкритість і креативність, підкреслила керівник згаданого урядового підрозділу Роксолана Стадник.

Серед найуспішніших проектів була маркетингова кампанія уряду Ukraine NOW. Брендинг України Ukraine NOW було підтримано на засіданні уряду 10 травня 2018 року, а 26 жовтня у Берліні відбулася офіційна церемонія нагородження за бренд Ukraine NOW. Там вручено одну з найпрестижніших премій у галузі дизайну Red Dot Design Award 2018. Лого запропонувала українська креативна агенція Вanda, яка стала Агенцією року Red Dot Design Award 2018. Розроблення та створення відбувалися в межах роботи Комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики за участю українських та закордонних експертів, департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Маємо чим пишатися і можемо сказати, що наше покоління зробило щось вагоме, що не лише нас ідентифікує, коли одягаємо вишиванки, а й отримало міжнародне визнання», — підкреслила Роксолана Стадник, додавши, що проект Ukraine NOW демонструє, як у співпраці бізнесу, громадськості, експертів, уряду можна зробити щось хороше.

Фахівець закликала молодь долучатися до популяризації бренда в Україні та бути урядовими амбасадорами з донесення до суспільства думки, що уряд відкритий до співпраці з громадськістю, і є підтвердження цього. Бо лише в межах ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» уже ухвалено четвертий план дій Кабміну.

Про історію створення приєднання до ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд», новації цієї платформи розповіла заступник голови департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ Наталія Окша. Вона зазначила, що перший план дій з упровадження в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» на 80% складався із заходів, запропонованих громадськими експертами, затверджений урядом у 2012 році, а на глобальному саміті партнерства український план дій було визнано одним із найкращих.

У другому плані уряду ініціативи 2012—2016 рр. визначено розділ «Партнери», де вказано конкретні громадські організації, які виступають партнерами органів влади в реалізації відповідних заходів плану дій. Обговорення плану відбулося в неформальному форматі «світового кафе».

Новація плану дій із впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» у 2018—2020 роках — те, що його вперше розробляли в контексті Цілей сталого розвитку до 2030 року і реалізовуватимуть у партнерстві з громадськістю.

Успішними урядовими проектами стали створення електронної системи публічних закупівель ProZorro та системи громадського контролю держзакупівель DoZorro, що також здобули міжнародне визнання.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»