Експортери зерна та Міністерство аграрної політики і продовольства погодили обсяг експорту пшениці у 2018 році в 16 мільйонів тонн, з яких продовольчої — 8 мільйонів, непродовольчої (фуражу) — також 8 мільйонів тонн.
На основі цього вони підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння. Від міністерства документ підписав перший заступник міністра Максим Мартинюк, від учасників ринку — представники Української зернової асоціації, Всеукраїнської асоціації пекарів, Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» та інші.
«Підписання меморандуму свідчить, що уряд і учасники ринку в змозі знайти компроміс у балансах споживання й експорту українського зерна. Україна традиційно виробляє більше, ніж споживає, і є важливим гравцем на зовнішніх ринках. Цим меморандумом ми підтверджуємо, що Україна — стабільний, надійний партнер і постачальник зерна на зовнішні ринки», — зазначив посадовець.
Він повідомив, що сторони погодили: обсяг поставок на внутрішній ринок становитиме 5 мільйонів тонн пшениці. «Цього більш ніж достатньо для задоволення наших продовольчих потреб», — сказав Максим Мартинюк, додавши, що уряд використовує всі доступні ринкові механізми, щоб ціни на хліб у країні не зростали.
Сторони меморандуму домовилися про механізми перегляду і коригувань можливих обсягів експорту, повідомляє УНІАН.
Голова Української зернової асоціації Микола Горбачов, відповідаючи на запитання журналістів про зниження прогнозованих обсягів експорту порівняно з попереднім маркетинговим роком, зазначив, що завдяки вищим світовим цінам країна отримає більше валової виручки, незважаючи на зниження обсягів поставок.
«З упевненістю можна сказати, що валова виручка, отримана країною від експорту пшениці в цьому сезоні, в грошовому вираженні буде вищою, ніж у попередньому, незалежно від того, що в тоннажі ця цифра може змінюватися. Цьому сприяє міжнародна тенденція зростання цін», — пояснив фахівець.