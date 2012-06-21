У Держбюджеті на 2021 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі один мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Сьогодні, 21 квітня 2021 року, уряд затвердив Порядок та умови, що визначають механізм надання цих коштів та їх розподіл між місцевими бюджетами. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Міністр розповів, що субвенція з державного бюджету спрямовується на придбання:

♦ ноутбуків для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання – в обсязі 980 млн гривень;



♦ засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році – в обсязі 20 млн гривень.

«Окрім забезпечення додаткового фінансування задля придбання технічних засобів, МОН сьогодні приділяє значну увагу своєчасній та всебічній методичній підтримці вчителів з метою оперативного освоєння ними нових цифрових навичок. Міністерство освіти і науки стало координатором боротьби з наслідками пандемії коронавірусу в освітній сфері. Але ті результати, яких вдалося досягти у вигляді організації злагодженого процесу дистанційного навчання по всій країні, були б неможливими без відданої праці педагогів, керівників шкіл та батьків наших учнів», – наголосив Сергій Шкарлет.

Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами відповідних закладів загальної середньої освіти та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу у ЗЗСО. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами ноутбуки на період дії такої заборони можуть надаватися у користування педагогічним працівникам з метою належної організації освітнього процесу.

Для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО здійснюватиметься придбання:

♦ дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників;

♦ дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;



♦ ізоляційних медичних одноразових халатів та захисних щитків для інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.

Зазначимо, що відповідно до ухваленої сьогодні постанови уряду «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти», використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, 21-23 квітня 2021 року проходить навчальний курс для педагогічних працівників закладів освіти «Цифрова освіта викладачів: засоби Microsoft для віддаленого навчання».