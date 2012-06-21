Кабінет Міністрів схвалив розроблені Мін’юстом проєкти законів про альтернативні види покарань. Вони спрямовані на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства та заощадить відповідні бюджетні кошти. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, погоджені урядом законопроєкти передбачають наступні зміни:

♦ заміна покарання у виді обмеження волі на новий вид покарання – пробаційний нагляд;



♦ розширення кола осіб, яким може призначатися покарання у виді громадських робіт;



♦ розширення кола осіб, до яких може бути застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням;



♦ запровадження застави майна (а не лише грошових коштів) як запобіжного заходу у кримінальному провадженні;



♦ можливість слідчого судді, суду встановлювати розстрочку внесення застави з урахуванням майнового стану підозрюваного, обвинуваченого;



♦ обмеження строків тримання обвинуваченого під вартою під час судового розгляду;



♦ запровадження системи оцінки криміногенних ризиків вчинення особою нового кримінального правопорушення;



♦ покращення умов перебування у слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, завдяки можливості надання платних послуг з поліпшених побутових умов та харчування, можливості доступу до глобальної мережі Інтернет, зміні порядку надання побачень.

«Передбачається, що пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд як покарання призначає обмеження волі або арешт. Пробацією не замінюватиметься позбавлення волі. Загалом законопроєкти про альтернативні види покарання мають гуманізувати нашу систему виконання кримінальних покарань», – зазначив Денис Малюська.