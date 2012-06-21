Кабінет Міністрів ухвалив запропоновані Міністерством фінансів зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими, зокрема, суттєво спрощуються критерії для позичальників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Передусім з постанови виключено визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. Тобто тепер, щоб стати учасником програми «Доступна іпотека» під 7%, не обов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.

Також скасовано вимогу, аби рівень забезпечення житлом претендента на іпотеку не перевищував 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї, та щодо проживання мешканців аварійних та ветхих будинків у гуртожитку.

Згідно з внесеними урядом змінами, на отримання державної підтримки у сфері іпотечного кредитування зможуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. метрів на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів – на кожного наступного члена сім’ї.

Окрім того, збільшується максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої зарплати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

«Рішенням уряду суттєво спрощуються критерії для потенційних позичальників нової іпотечної програми. Таким чином, «Доступна іпотека» під 7% стає ще доступнішою, і скористатися державною підтримкою у сфері іпотечного кредитування зможе широке коло громадян. Також постановою внесено низку технічних правок, запропонованих банківською спільнотою», – прокоментував заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

За його словами, програма «Доступна іпотека» під 7%, окрім основного завдання – здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, має також стати потужним імпульсом для пожвавлення ринку житлової іпотеки.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд пропонує іпотечну ставку на рівні 7%, максимальний термін іпотеки - 20 років, мінімальний перший внесок становить 15% від вартості іпотеки.

На стимулювання іпотечних кредитів у 2021 році потрібно 300 млн грн, заявляв Драганчук.